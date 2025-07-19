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Ole Gunnar Solskjaer: "Hazır olacağız"

Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya'da fiziksek ve taktiksel olarak yoğun bir dönem geçirdiklerini ve yeni isimlerle birlikte Shakhtar Donetsk karşısına hazır olarak çıkacaklarını vurguladı.

calendar 19 Temmuz 2025 10:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 10:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer: 'Hazır olacağız'
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Yeni sezona ve Avrupa Ligi Ön Eleme maçları için Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp kuran Beşiktaş, Norveçli teknik adamın liderliğinde fizik kondisyon depoladı ve teknik antrenmanları yaptı.

Sezon öncesi kamplarının zorlu süreçler olduğunu hatırlatan Solskjaer, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu söyledi. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün Shakhtar karşılaşmasına kadar tam anlamıyla hazır olacağını belirten Norveçli çalıştırıcı kafasına 16-17 kişilik kadronun oluştuğunu ifade etti.

Yapılan bu kampı en iyi şekilde Demir Ege ve Kartal Kayra Yılmaz'ın değerlendirdiğini vurgulayan Solskjaer, bu iki ismin uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edip efsaneler arasına girebileceğini söyledi.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan çok forma verdiği isimlerin son durumlarının daha önemli olduğunu belirten Solskjaer bazı isimlerin fikrini değiştirecek performans gösteremediklerini ifade etti. Solskjaer, yeni sezonda sahada taraftarın arzuladığı bir Beşiktaş olacağını sözlerine ekledi.

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