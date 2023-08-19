Olaylı maçta turu Vida'nın golü getirdi

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda AEK, Dinamo Zagreb'le 2-2 berabere kaldı, toplamda 4-3 öne geçen Yunan ekibi play-off'a adını yazdırdı.

, Fotoğraf; Imago
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Olaylı maçta turu Vida'nın golü getirdi
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19 Ağustos 2023 23:55
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ikinci maçında Yunan ekibi AEK ile Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi.

OPAP Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı ve AEK toplamda 4-3'lük skora ulaşarak play-off'a adını yazdırdı.

Sutalo'nun golleriyle iki farklı öne geçen Dinamo Zagreb'e AEK 90+2'de Araujo ve 90+10'da Domagoj Vida ile cevap vererek tur atlamayı başardı.

Karşılaşmada AEK'in 2 golünün yanı sıra Dinamo Zagreb'in de 1 golü iptal edildi.

Bilindiği gibi karşılaşmanın ilk maçından önce AEK'li bir taraftar çıkan olaylar sonucu hayatını kaybetmiş ve mücadele 1 hafta ertelenmişti.

AEK - Dinamo Zagreb arasında oynanan maçta, AEK'nın 2 golü ve Dinamo Zagreb'in 1 kırmızı kartı iptal edildi.

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