Olaylı maçta turu Vida'nın golü getirdi

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ikinci maçında Yunan ekibi AEK ile Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi.



OPAP Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı ve AEK toplamda 4-3'lük skora ulaşarak play-off'a adını yazdırdı.



Sutalo'nun golleriyle iki farklı öne geçen Dinamo Zagreb'e AEK 90+2'de Araujo ve 90+10'da Domagoj Vida ile cevap vererek tur atlamayı başardı.



Karşılaşmada AEK'in 2 golünün yanı sıra Dinamo Zagreb'in de 1 golü iptal edildi.



Bilindiği gibi karşılaşmanın ilk maçından önce AEK'li bir taraftar çıkan olaylar sonucu hayatını kaybetmiş ve mücadele 1 hafta ertelenmişti.



AEK - Dinamo Zagreb arasında oynanan maçta, AEK'nın 2 golü ve Dinamo Zagreb'in 1 kırmızı kartı iptal edildi.



