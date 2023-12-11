OLAY! Maç sonu Ankaragücü Başkanı, Halil Umut Meler'e yumruk attı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OLAY! Maç sonu Ankaragücü Başkanı, Halil Umut Meler'e yumruk attı!
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11 Aralık 2023 22:05
Son güncelleme 11 Aralık 2023 22:54
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

AMBULANS İLE AYRILDI

Uğradığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin korumasında soyunma odasına giden Meler, stadyumu ambulans ile terk etti.





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