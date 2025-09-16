Okullarının karşısındaki derede raftinge başlayan öğrenciler Avrupa Kupası kazandı

Giresun'da eğitim gördükleri okulun karşısındaki derede başladıkları rafting sporunda kendilerini geliştirerek milli takıma seçilen kız öğrenciler, Next Generation Rafting Cup 2025'de AvrupaKupası kazandı.Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden yaklaşık 2 yıl önce 5 kişilik rafting takımı kuruldu.İlçede okullarının karşısından geçen Yağlıdere deresinde su debisinin az olmasına rağmen çalışmalarına başlayantakım, okul sporları şampiyonalarında geçen sürede çeşitli başarılar elde etti.Öğrenciler, bir süre sonra farklı organizasyonlara katılabilmeleri ve başarılarını sürdürebilmeleri için Espiye Es Es Spor Kulübü çatısı altında kurulan rafting takımında forma giymeye başladı.Derenin okula yakın olmasını fırsat bilerek sık sık antrenman yapan Filiz Gök, Mualla Yıldırım, Kardelen Bodur, Sena Akşan ve İlayda Dursun bir süre önce milli takıma seçildi.Genç sporcular milli forma ile çıktıkları ilk mücadelelerinde önemli bir başarıya imza attı.Dünya Rafting Federasyonu ile Türkiye Kano Federasyonunca 1-6 Eylül'de Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Next Generation Rafting Cup 2025'e katılan öğrenciler, 7 rakip takımın yer aldığı Açık Yaş Kadınlar kategorisinde birinciliği elde ederek Avrupa Kupasıkazandı.Okulun Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Ata Atakul, AA muhabirine, deredeki suyu spor branşı için değerlendirme düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.Okul Müdürü Nihat Erdoğan ile yaptıkları çalışmalar sonucunda okul takımı kurduklarını ve derede antrenman alanı oluşturduklarını dile getiren Atakul, kısa sürede öğrencilerin raftinge adapte olduklarını ifade etti.Atakul, öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin raftingi sahiplenmesiyle başarıların kısa sürede geldiğini, bu anlamda da çok mutlu ve gururlu olduklarını vurguladı.Deredeki suyun rafting şartlarını tam olarak karşılamadığını, ancak imkanlar ölçüsünde hareket ettiklerini aktaran Atakul, "Bu spor akıntının ve debinin yüksek olduğu yerlerde daha rahat yapılıyor ama biz bundan dem vurmuyoruz, mevcut imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışan bir ekibiz." dedi.Atakul, yeni hedefler için çalışmaya devam ettiklerine değinerek, "En büyük isteğimiz göğsümüzde taşıdığımız ay yıldızlı bayrağı, milli formayı en iyi şekilde temsil edip, ilçemiz, ilimiz, kulübümüz, okulumuz ve ülkemiz adına en iyi başarılara imza atmak." diye konuştu.Uluslararası organizasyonlarda yarışmak için sabırsızlandıklarını ifade eden Atakul, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.Takım kaptanı İlayda Dursun ise raftingde başarılı sonuçlar aldıkça daha da ciddiyetle çalıştıklarını, son olarak kazandıkları Avrupa Kupası ile önemli bir gurur yaşadıklarını ifade etti.Dünya şampiyonasına katılmak istediklerini belirten Dursun, "Bayrağımızı dalgalandırmak, o gururu yaşamak ve bizden beklentileri olan insanlara o gururu yaşatmak çok güzel. Bir kere o duyguyu yaşayınca tekrar başa sarmak istemiyor, başarımızı daha da yükseltmek istiyoruz. Bu bağlamda da inşallah dünya şampiyonasına katılıp aynı başarıyı ve duyguları yaşamak istiyoruz." diye konuştu.Sporculardan Sena Akşan da milli takımda ay yıldızlı forma ile mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Avrupa Kupası'ndaki birincilikle de herkese gurur yaşattıklarını kaydetti.Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Akşan, dünya şampiyonu olmak istediklerini sözlerine ekledi.