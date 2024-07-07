Okay Yokuşlu'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş, orta saha transferinde West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'nun temsilcisiyle görüştü ve oyuncunun şartları soruldu. Yıldız futbolcu da Siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Okay Yokuşlu'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
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07 Temmuz 2024 11:47
Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan Siyah beyazlıların İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer listesine eklediği belirlendi.

Siyah-beyazlıların milli takımla EURO 2024'te mücadele eden oyuncu için turnuva sonrasında İngiliz ekibiyle temasa geçip teklifte bulunacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki ön liberonun da şartların oluşması halinde Beşiktaş'ta formaya giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Öte yandan Okay'ın temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, "Okay için başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'den bazı takımlarla görüşme halindeyiz görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Okay'ın geleceğiyle ilgili görüşmeler, West Brom'un sezon öncesi hazırlıkları için kampa katılmasının ardından netleşmeye başlayacak.

Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor ve Altay formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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