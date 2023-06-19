Okan Kocuk'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk, Samsunspor'a imza attı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Kocuk'un yeni takımı belli oldu!
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19 Haziran 2023 16:59
Son güncelleme 19 Haziran 2023 17:30
Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk'un yeni takımı belli oldu.

Süper Lig'e yükselen Samsunspor, tecrübeli kaleciyle sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Kocuk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.

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