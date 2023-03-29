Okan Buruk zafer planını belirledi!

Ligde üst üste 14 maç kazanıp, rekor kıran Galatasaray, milli ara öncesinde oynanan Konyaspor maçında aldığı yenilgiyle bu seriye son vermişti.



Milli arada Karabağ ile Azerbaycan'da hazırlık maçı yapan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti. Hazırlık maçı sonrası yurda dönen sarı kırmızılı takım Süper Lig için hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-Kırmızılılar, ara sonrasında ise 1 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.



Cim Bom'un hocası Okan Buruk ise mağlubiyetin yaralarını sarıp, yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.



Bu doğrultuda yeni transfer Nicolo Zaniolo'nın, bu kez ilk 11'de sahaya çıkması için yoğun çaba sarf ediliyor.





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