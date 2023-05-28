Okan Buruk, Yusuf Demir'den umudunu kesti!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılıları üzdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Yusuf Demir'den umudunu kesti!
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28 Mayıs 2023 12:46
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 12:49
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Yusuf Demir bekleneni veremedi. Genç futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü.

Büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, bu sezon hayal kırıklığı yarattı.

Okan Buruk, uyum problemi bulunan Yusuf'tan umudu kesti. Genç oyuncunun gelecek sezon şans bulacağı bir takıma kiralanması bekleniyor. 

Rapid Wien'den 6 milyon euro'ya gelen 19 yaşındaki oyuncu, sadece 6 maça çıktı.
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