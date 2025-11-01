Okan Buruk'un Trabzonspor serisi bozuldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'u konuk ettiği 4. maçta ilk kez puan kaybetti.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona kadar RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Karadeniz temsilcisini 4. kez konuk eden Galatasaray ilk kez galip gelemedi.
