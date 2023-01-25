Okan Buruk'un en çok istediği transfer: Fofana

Haris Seferovic'le yolları ayırıp kadrosunu bir forvetle takviye etmeye hazırlanan Galatasaray'da, kritik bir transfer zirvesi gerçekleşti.



Erden Timur'la Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi. Aslan'ın hocası bu görüşmede özellikle bir isim üzerinde durdu.



Bir süredir transfer gündeminde yer alan David Datro Fofana için, "Oyun sistemimize en uygun yetenek" diyen Buruk, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin kiralık ya da değil mutlaka Sarı-Kırmızılı formayı giymesi gerektiğini dile getirdi.



TÜM DETAYLARA BAKIYORLAR



Bonservisi Chelsea'de bulunan genç golcünün tecrübe kazanması amacıyla kiralık verilmesi planlanıyor. Galatasaray da talipler arasında. Ancak İngiliz kulübünün, Süper Lig'e çok sıcak bakmadığı biliniyor.



Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde iki kulübün de efsanelerinden olan Didier Drogba'yı araya sokarak işi bitirmeye çalıştı.



Chelsea cephesinin tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı, Fofana'nın hangi takımda daha fazla süre bulabileceği gibi detayların da kontrol edildiği öğrenildi.



OKAN BURUK'UN PLANI FARKLI



Galatasaray'da Icardi ve Gomis, ileri uçta formayı kimseye kolay kolay kaptırmayacak gibi görünse de Okan hocanın planı daha farklı. Fofana'nın patlayıcı gücünden yararlanmak isteyen başarılı çalıştırıcı, onu zaman zaman Mertens'in yerinde, zaman zaman da Kerem'in yerinde yani sol çizgide kanat forvet olarak kullanmayı düşünüyor.



Buruk'a göre Fofana'nın hızı ve top sürme kabiliyeti, Galatasaray'ın hücum gücüne seviye atlatabilir. Sarı-Kırmızılılar, Okan hocanın talebi üzerine Chelsea ile temasları sıklaştıracak.



