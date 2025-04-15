Okan Buruk: "Üçte üç ile şampiyonuz"

Galatasaray, kalan yedi maçtan altısını kazanırsa mutlu sona ulaşacak. Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanı öncesi oynayacakları üç maçı kazanmaları hâlinde kapıyı aralayacaklarını söyledi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Üçte üç ile şampiyonuz'
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15 Nisan 2025 11:40
Kağıt üzerinde zor görünen Samsun deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek kritik bir virajı kayıpsız atlatan Galatasaray, ligde kalan haftalarda da hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılı takım ligde kalan yedi maçından altısını kazandığı takdirde, zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmaksızın 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun finalini iki etaba ayırdı. Tecrübeli hoca, ilk etapta Trabzon deplasmanı öncesinde oynayacakları Bodrum, Eyüp (D) ve Sivaspor maçlarını kazanmaları gerektiğini söyledi.

"ÜÇTE ÜÇ YAPARSAK KUPANIN KULBUNU TUTARIZ"

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda kalan bütün maçların final niteliği taşıdığını söyleyen Buruk "Trabzon maçına üçte üç ile gidersek elimiz çok kuvvetlenir. Şampiyonluk kupasının kulpundan yakalarız. Alacağımız 9 puan bizim için şampiyonluğun habercisi olur. Bu motivasyon Trabzon ve Göztepe deplasmanlarını daha kolay hâle getirir" dedi.

İŞTE GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray, Trabzon deplasmanı sonrasında ise Kayseri, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Buruk, sakatlıklardan doğan mecburiyetler dışında kadroda ve oyun şablonunda değişiklik düşünmüyor. 

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