Okan Buruk, tarihe geçti!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, tarihe geçti!
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02 Eylül 2023 23:53
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni bir başarıya imza attı.

Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden sarı kırmızılı takımda Okan Burul tarihe geçti.

Galatasaray'ın başında çıktığı 39 Süper Lig maçının 30'unu kazanan Okan Buruk (5B 4M), Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi (41) geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu. 

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