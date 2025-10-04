Okan Buruk'tan Wilfried Singo açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfired Singo ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılıların, Monaco'dan transferi Singo, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Derbi sonrası açıklama yapan Okan Buruk "Singo'nun durumuna bakacağız. MR'a göre karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.
