Okan Buruk'tan tarihi dokunuş

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un takıma adapte ettiği pozitif havayla Türk Futbol Tarihi'ne geçerken, sarı-kırmızılılar, 24 haftalık sürecin sonrasında maç başına 2.5 puan ortalaması yakaladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan tarihi dokunuş
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13 Mart 2023 08:30
Galatasaray, Kasımpaşa'yı da 1-0 devirerek, ligde üst üste 14. maçını kazanıp, tarihi bir rekora imza attı. Bu başarının arkasında Florya'daki pozitif tablonun payı büyük oldu.

Cim-Bom ile anlaşmak için yurt dışından gelirken, gülümsemesi ile adeta aylar öncesinden büyük değişimin sinyalini veren Teknik Direktör Okan Buruk, bu pozitif ruhu Florya'ya da taşıdı. Geçen sezonki travmaya rağmen çok çabuk toparlanan sarı-kırmızılılarda teknik kadro ile oyuncular arasındaki sıcak ve samimi ilişki, başarının temellerini attı. Yine futbolcuların kendi arasında da son derece iyi bir ilişkinin kurulması, kötü görünen tabloyu değiştirdi. Florya'daki mutluluk sahaya taşındı ve Türk Futbol Tarihi'ne geçecek bir başarı yakalandı.

Zaniolo'nun gol atıp, damga vurduğu ilk maçtan sonra sergilediği sevinç gösteri de bunun bir örneği oldu. Galatasaraylı futbolcular, Kasımpaşa müsabakasından sonra topluca sevinmiş ve ortaya çok şık görüntüler çıkmıştı.

2.5 puan ortalaması

Okan Buruk yönetiminde rekorları alt üst eden sarı-kırmızılar, 24 hafta sonunda 60 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar maç başına 2.5 puan ortalamasına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Cim-Bom, bu 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 

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