Okan Buruk'tan play-off açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki play-off önerisi için açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan play-off açıklaması
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11 Mart 2023 22:14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig için play-off önerisinin sorulması üzerine, "Jorge Jesus'un ağzından Play-Off sözü duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Net bir şey diyemem. Beşiktaş'ın bir görüşü oldu. Onu değerlendirecek Türkiye Futbol Federasyonu. Bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor. Belki önümüzdeki sene TFF düşünebilir. Görüşlere de saygı duyuyoruz. Önümüzdeki sene için düşünülebilir." diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yanı sıra Beşiktaş Kulübü'nün de Süper Lig için play-off talebi olmuştu. 

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