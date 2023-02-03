Okan Buruk'tan özel uyarı: 'Yapmayın'

Okan hoca, Ümraniye karşısında alınan 3 puandan memnun, ancak savunmada yapılan hatalar nedeniyle endişeli.
Buruk'un dün gerçekleşen antrenmanın büyük bölümünde savunma oyuncularıyla görüştüğü ve "Aynı hataları yaparsak, Trabzon karşısında telafi edemeyiz" dediği öğrenildi.
Emre Taşdemir'e büyük destek
Ümraniye karşısında ilk 45 dakikada tel tel dökülen ve devrearasında oyundan alınan Emre Taşdemir, soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı.
Tecrübeli futbolcuyu ilk teselli eden ise Kaptan Muslera ve teknik direktör Okan Buruk oldu.
Ardından diğer futbolcuların da Emre'ye moral verdiği öğrenildi. Buruk'un Emre'ye, "Futbolda böyle şeyler var ama üzülmeye vaktimiz yok. Ben sana güveniyorum" dediği bildirildi.
Buruk'un dün gerçekleşen antrenmanın büyük bölümünde savunma oyuncularıyla görüştüğü ve "Aynı hataları yaparsak, Trabzon karşısında telafi edemeyiz" dediği öğrenildi.
Emre Taşdemir'e büyük destek
Ümraniye karşısında ilk 45 dakikada tel tel dökülen ve devrearasında oyundan alınan Emre Taşdemir, soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı.
Tecrübeli futbolcuyu ilk teselli eden ise Kaptan Muslera ve teknik direktör Okan Buruk oldu.
Ardından diğer futbolcuların da Emre'ye moral verdiği öğrenildi. Buruk'un Emre'ye, "Futbolda böyle şeyler var ama üzülmeye vaktimiz yok. Ben sana güveniyorum" dediği bildirildi.