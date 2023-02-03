Okan Buruk'tan özel uyarı: 'Yapmayın'

Okan hoca, Ümraniye karşısında alınan 3 puandan memnun, ancak savunmada yapılan hatalar nedeniyle endişeli.Buruk'un dün gerçekleşen antrenmanın büyük bölümünde savunma oyuncularıyla görüştüğü vedediği öğrenildi.Ümraniye karşısında ilk 45 dakikada tel tel dökülen ve devrearasında oyundan alınan Emre Taşdemir, soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı.Tecrübeli futbolcuyu ilk teselli eden ise Kaptan Muslera ve teknik direktör Okan Buruk oldu.Ardından diğer futbolcuların da Emre'ye moral verdiği öğrenildi. Buruk'un Emre'ye,dediği bildirildi.