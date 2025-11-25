25 Kasım
Okan Buruk'tan Osimhen ve Lemina açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi Victor Osimhen ve Mario Lemina hakkında konuştu.

25 Kasım 2025 20:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, konuştu.

OSIMHEN VE LEMINA İÇİN AÇIKLAMA

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı riske etmediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta (Fenerbahçe) sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde." dedi.

Sözlerine devam eden Buruk, "İyi bir 11 ile başlayacağız. Maçın temposunu belirlememiz gerekiyor. Gereksiz yere kendimizi yormamalıyız. Tabii ki baskılı oynayacağız kendi sahamızda. Bunu tabii ki kullanmaya çalışacağız. Daha akıllı, dakika dakika kendi durumumuza göre bunu, maçı çok iyi yönetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Okan Buruk, "Çok kritik, önemli bir maç. Oyuncularıma da söyledim. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım bunu sahada doğru uyguladığında en iyisi olacaktır." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
