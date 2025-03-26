Okan Buruk'tan Morata'ya '10' numara görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde 10 numara pozisyonunu Alvaro Morata'ya vermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Morata'ya '10' numara görev
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26 Mart 2025 13:04
Galatasaray Yeknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinin 11'i belli ama 10 numara pozisyonu için kesin bir şey yok.

Buruk'un aklındaki ilk plan forma verdiği zaman Mertens'in 10 numaradaki rolünü Alvaro Morata'ya vermek.

Ispanyol yıldızın hızlı ve isabetli pasları Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatabilir.

PERFORMANSI

Morata, sarı kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. 
 
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