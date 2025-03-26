Okan Buruk'tan Morata'ya '10' numara görev

Galatasaray Yeknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinin 11'i belli ama 10 numara pozisyonu için kesin bir şey yok.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Buruk'un aklındaki ilk plan forma verdiği zaman Mertens'in 10 numaradaki rolünü Alvaro Morata'ya vermek.
Ispanyol yıldızın hızlı ve isabetli pasları Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatabilir.
PERFORMANSI
Morata, sarı kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Buruk'un aklındaki ilk plan forma verdiği zaman Mertens'in 10 numaradaki rolünü Alvaro Morata'ya vermek.
Ispanyol yıldızın hızlı ve isabetli pasları Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatabilir.
PERFORMANSI
Morata, sarı kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.