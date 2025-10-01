Okan Buruk'tan Leroy Sane yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından basın toplantısında konuştu.



Okan Buruk, mücadelede yedek kalan Leroy Sane ile ilgili gelen sorunun ardından, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu. İlkay Gündoğan'ı orta sahada kullanmayı düşündük. İki kanat oyuncusuyla oynadık. Barış'ın Szoboszlai'ye karşı oynaması bizim için avantaj oldu. Önde olduğumuz için savunma gücü yüksek olan Sallai ve Eren'i oyuna aldım. Sane ile olmaktan mutluyuz, çok önemli ve güçlü bir oyuncu." dedi.



SÜRE BULAMADI



Liverpool karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, maçta süre bulamadı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



