30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Okan Buruk'tan Leroy Sane yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından Leroy Sane için gelen soruya cevap verdi.

calendar 01 Ekim 2025 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Leroy Sane yanıtı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından basın toplantısında konuştu. 

Okan Buruk, mücadelede yedek kalan Leroy Sane ile ilgili gelen sorunun ardından, "Leroy Sane çok önemli bir oyuncu. İlkay Gündoğan'ı orta sahada kullanmayı düşündük. İki kanat oyuncusuyla oynadık. Barış'ın Szoboszlai'ye karşı oynaması bizim için avantaj oldu. Önde olduğumuz için savunma gücü yüksek olan Sallai ve Eren'i oyuna aldım. Sane ile olmaktan mutluyuz, çok önemli ve güçlü bir oyuncu." dedi.

SÜRE BULAMADI

Liverpool karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, maçta süre bulamadı ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

