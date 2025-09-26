26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1DA
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
0-059'
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-061'
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Okan Buruk'tan kadro için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi konuştu.

calendar 26 Eylül 2025 19:27
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kadro ve oyuncu tercihiyle ilgili gelen soruya cevap veren Okan Buruk, şu sözleri kullandı:

"4. maçımız, 2 tane daha çok önemli maça çıkacağız milli ara sonrası. Burada da hep söylüyorum, oyuncuların durumuna göre değişiklik yapıyoruz. Çok yoğun bir tempo içerisinde gidiyoruz. Oyuncularımızı sakatlıktan korumak ve bir sonraki maça hazır çıkarmak istiyoruz. Yunus'un son maçta ufak bir ağrısı oldu. Bugün ihtiyaç olursa sahaya süreceğiz onu. Diğer oyuncular için de benzer şeyler var. Daha diri bir şekilde kullanmak istiyoruz oyuncuları. O yüzden bu tarz rotasyonlar yapıyoruz. Çok önemli bir kadromuz var. Bir sonraki maçı düşünerek bu kararları alıyoruz."


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
