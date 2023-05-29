Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi uyarı: "Eksik görmek istemiyorum"

Galatasaray, kazanması durumunda salı günü şampiyonluğunu ilan edeceği Ankaragücü maçına odaklandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi uyarı: 'Eksik görmek istemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2023 08:26
Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Rashica, Oliveira ve Midtsjö gibi önemli isimler için düşüncesi değişmedi.

Buruk, salı günü Ankara'da ideal takımını sahaya sürecek ve ceza sınırındaki 6 oyuncu ilk 11'de görev alacak.

'Hedef Ankaragücü'

Buruk'un oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "İki maçımız kaldı size ihtiyacım olacak. Bu nedenle kart konusunda bundan önceki haftalarda olduğu gibi hassas olmanızı istiyorum. F.Bahçe maçında eksik görmek istemiyorum. Hedefimiz de tabii Ankara'da kazanmak. Sonuçta şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Bunun için saha içinde ekstra efor sarf etmemiz gerekecek ama gereksiz kart da görmeyin" dediği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery