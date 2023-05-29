Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi uyarı: 'Eksik görmek istemiyorum'

'Hedef Ankaragücü'

Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Rashica, Oliveira ve Midtsjö gibi önemli isimler için düşüncesi değişmedi.Buruk, salı günü Ankara'da ideal takımını sahaya sürecek ve ceza sınırındaki 6 oyuncu ilk 11'de görev alacak.Buruk'un oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, "İki maçımız kaldı size ihtiyacım olacak. Bu nedenle kart konusunda bundan önceki haftalarda olduğu gibi hassas olmanızı istiyorum. F.Bahçe maçında eksik görmek istemiyorum. Hedefimiz de tabii Ankara'da kazanmak. Sonuçta şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Bunun için saha içinde ekstra efor sarf etmemiz gerekecek ama gereksiz kart da görmeyin" dediği öğrenildi.