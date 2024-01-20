Okan Buruk'tan emir: "Önde bas erken at"

Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla pres taktiğine geri dönüyor. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken tecrübeli hoca, Fırtına'ya özel hazırlanıyor. Rakibin eksik yönlerini tespit eden Buruk, önde baskıyla erken gol bulmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan emir: 'Önde bas erken at'
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20 Ocak 2024 10:52
Son güncelleme 20 Ocak 2024 10:53
Kupada Ümraniyespor'u yenerek son 16'ya kalan Galatasaray'da gözler artık Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Büyük maçlardaki oyun taktiğiyle başarılı olan Okan Buruk ve teknik heyet, Trabzonspor mücadelesi için de özel bir plan hazırlığında. Tecrübeli hoca, ekibiyle yaptığı toplantılarda rakibin eksik yönlerini belirledi. Son maçlarda oyun anlamında vites düşüren Galatasaray'ın ilk haftalarda olduğu gibi ön alan presiyle başlaması bekleniyor.

DİRENÇ KIRACAK

Bayern Münih ve Manchester United maçlarında sergilenen oyunu sahaya yansıtmak isteyen Okan Buruk, erken bir golle rakibin direncini kırmayı hedefliyor. Trabzonspor savunmasındaki eksiklerden yararlanmayı düşünen tecrübeli teknik adam, pres gücü olarak Torreira'yı kullanacak. Yanında ise Kaan Ayhan'a şans vererek dönen toplara da hakim olacak.

Galatasaray'ın başında 9 derbiye çıkan Okan Buruk, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

 

 
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