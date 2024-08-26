Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davinson Sanchez'i Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasında riske etmeyecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı
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26 Ağustos 2024 08:07
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 08:13
Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi sakatlardan bir iyi bir de kötü haber geldi.

MUSLERA OYNAYABİLECEK

İsviçre'deki ilk maçta sakatlanan ve çıkan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu ve salı günkü mücadelede takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

DAVINSON RİSKE EDİLMEYECEK

Sarı-kırmızılılara stoper konusunda ise üzücü haber geldi. Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Alternatif olarak da ilk etapta Davinson Sanchez düşünülüyordu. Ancak Hatay maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan sarı kırmızılı stoper yetişmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'i riske atmayacak.

Galatasaray'ın Young Boys karşısında muhtemel 11'i:



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