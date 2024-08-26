Okan Buruk'tan Davinson Sanchez kararı

Galatasaray'da Young Boys maçı öncesi sakatlardan bir iyi bir de kötü haber geldi.
MUSLERA OYNAYABİLECEK
İsviçre'deki ilk maçta sakatlanan ve çıkan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu ve salı günkü mücadelede takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
DAVINSON RİSKE EDİLMEYECEK
Sarı-kırmızılılara stoper konusunda ise üzücü haber geldi. Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Alternatif olarak da ilk etapta Davinson Sanchez düşünülüyordu. Ancak Hatay maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan sarı kırmızılı stoper yetişmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'i riske atmayacak.
Galatasaray'ın Young Boys karşısında muhtemel 11'i:
MUSLERA OYNAYABİLECEK
İsviçre'deki ilk maçta sakatlanan ve çıkan Fernando Muslera'nın durumunun iyi olduğu ve salı günkü mücadelede takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
DAVINSON RİSKE EDİLMEYECEK
Sarı-kırmızılılara stoper konusunda ise üzücü haber geldi. Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Alternatif olarak da ilk etapta Davinson Sanchez düşünülüyordu. Ancak Hatay maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavi programı uygulanan sarı kırmızılı stoper yetişmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'i riske atmayacak.
Galatasaray'ın Young Boys karşısında muhtemel 11'i: