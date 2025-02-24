Okan Buruk'tan baskı mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde futbolcularından oyunun her bölgesinde baskı yapmalarını istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan baskı mesajı!
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24 Şubat 2025 09:35
Galatasaray, yılın maçını kazanarak Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkarmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, orta sahayı çok koşan ve güçlü oyunculardan oluşturmak istiyor.

Okan Buruk, Dries Mertens'i kulübeye çekip orta sahada Torreira-Lemina-Sara üçlüsünü kullanmayı planlıyor.

"HER BÖLGEDE BASKI"

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda rakipten daha fazla koşmaları gerektiğini anlatan Buruk "Topa sahip olan maçı alır. Bu yüzden her bölgede rakibe baskı uygulamamız lazım. Özellikle orta sahada rakibin forvetle arasındaki bağlantıyı engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

SON 5 MAÇTA ÜSTÜN

Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son beş derbide büyük bir üstünlük kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son beş lig derbisinde üç galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray bu maçlarda dokuz gol attı, iki gol yedi.


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