Okan Buruk'tan Azerbaycan'a teşekkür

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, depremin ilk anından itibaren yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına teşekkür etti.
Okan Buruk mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.