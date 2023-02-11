Okan Buruk'tan Azerbaycan'a teşekkür

Okan Buruk, depremin ilk anından itibaren yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına paylaştığı bir video ile teşekkür etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Azerbaycan'a teşekkür
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11 Şubat 2023 15:20
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, depremin ilk anından itibaren yardımlarını gönderen Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Okan Buruk mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerimizi yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. İki devlet tek millet olarak bu zor günde sizlerin de bize olan destekleri çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.  

 
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