Okan Buruk onay verdi; Beşiktaş'ın eski yıldızı yolda!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor. Teknik Direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeleri yönetime iletirken gündemdeki oyuncuların bulunduğu liste de tecrübeli hocanın onayına sunuldu.
Okan Buruk'un kadroda görmek istediği ilk isim de yapılan toplantıda netleşti. A Spor'da yer alan habere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in sarı-kırmızılı formayı giymesini istiyor.
Kanadalı futbolcunun kanat özelliği taşıyan bir forvet olması nedeniyle Buruk'un listesinde birinci sırada yer aldığı belirtilirken, Galatasaraylı yetkililer de Cyle Larin transferi için çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi. Transferdeki handikap ise Larin'i sezon başında 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Mallorca'nın oyuncuyu 10 milyon euronun altında bir rakama satmaya sıcak bakmaması.
Bu sezon ligde ve kupada 33 maçta forma giyen futbolcu, takımı için 6 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.
Okan Buruk'un kadroda görmek istediği ilk isim de yapılan toplantıda netleşti. A Spor'da yer alan habere göre; 50 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in sarı-kırmızılı formayı giymesini istiyor.
Kanadalı futbolcunun kanat özelliği taşıyan bir forvet olması nedeniyle Buruk'un listesinde birinci sırada yer aldığı belirtilirken, Galatasaraylı yetkililer de Cyle Larin transferi için çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi. Transferdeki handikap ise Larin'i sezon başında 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Mallorca'nın oyuncuyu 10 milyon euronun altında bir rakama satmaya sıcak bakmaması.
Bu sezon ligde ve kupada 33 maçta forma giyen futbolcu, takımı için 6 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.
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