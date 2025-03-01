Okan Buruk: "Keşke yanına gitmeseydim!"

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Mourinho'nun elini sıkmasıyla ilgili yakın çevresine "Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonu söylemleri çok kötüydü" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Okan Buruk: 'Keşke yanına gitmeseydim!'
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01 Mart 2025 11:21
Son güncelleme 01 Mart 2025 11:26
RAMS Park'taki derbi öncesinde iki teknik adamın durumu da merak ediliyordu.

Okan Buruk, kendisini görmezden gelip kulübesine oturan Mourinho'nun yanına giderek "Hoş geldiniz" derken Portekizli teknik adamın ayağa bile kalkmaması ve yardımcısının, Buruk'un yüzüne bile bakmaması en çok tartışılan anlardan biri olmuştu.

"KEŞKE ELİNİ SIKMASAYDIM"

Taraftar, sosyal medyada "Hocam neden yanına gittin? Ayağa bile kalkmadı" yorumlarını yaparken Buruk da yakın çevresine "Ben de üzüldüm. Keşke elini sıkmasaydım. Maç sonrasındaki söylemleri çok kötüydü" sözleriyle özeleştiri yaptı. 

 
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