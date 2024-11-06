Okan Buruk kararını verdi! İşte Tottenham maçı planı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki en kritik sınavında perşembe akşamı Tottenham Hotspur'u ağırlayacak olan Galatasaray'da, maç taktiği büyük ölçüde belirlendi.
Teknik direktör Okan Buruk, pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen taktik provada, ileri uçta Osimhen ve Icardi'yi yine birlikte kullandı. Ancak İngiliz devine karşı orta sahada zaafiyet göstermek istemeyen Buruk, bu kez 4-4-2 yerine 3'lü savunma sistemini tercih etti.
Defansın göbeğinde Abdülkerim, Sanchez ve Kaan, orta sahada ise Torreira ve Sara, önlerinde de Mertens yer aldı.
Kanatlarda da Barış ve Yunus'u tercih eden Okan Buruk, 3 maçlık men cezasının sona ermesiyle birlikte kaleyi de Muslera'ya emanet edecek.
İKİ EKSİK VAR
Sakatlığı süren Jakobs'un bu karşılaşmaya yetişmeyeceği ve ligdeki Samsunspor mücadelesine hazırlanacağı öğrenildi.
Son haftaların formda oyuncusu Sallai ise adı UEFA listesinde yer almadığı için Tottenham maçında görev yapamayacak.
SES GETİRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de büyük işlere imza atan, Galatasaray'ın başında 2 sezon üst üste şampiyon olduğu gibi, birçok tarihi rekoru kırmayı başaran Buruk, bu kez Avrupa'da da şeytanın bacağını kırmak istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'deki Manchester United zaferi gibi, Tottenham karşısında da unutulmayacak bir sonuç almayı hedefleyen Buruk, tüm planlarını galibiyet üstüne yapıyor.
EN İYİ 5'İN İÇİNDE
Galatasaray, ilk 3 haftadaki performansıyla Avrupa Ligi'nde ilk 5 takım arasında bulunuyor. PAOK ve Elfsborg'u yenen, Riga ile berabere kalan Cim Bom'un 7 puanı bulunuyor. Konuk ekip Tottenham ise turnuvanın favorilerinden; ilk 3 maçında Karabağ, Ferencvaros ve Alkmaar'ı mağlup etti, Lazio ile birlikte 9 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen taktik provada, ileri uçta Osimhen ve Icardi'yi yine birlikte kullandı. Ancak İngiliz devine karşı orta sahada zaafiyet göstermek istemeyen Buruk, bu kez 4-4-2 yerine 3'lü savunma sistemini tercih etti.
Defansın göbeğinde Abdülkerim, Sanchez ve Kaan, orta sahada ise Torreira ve Sara, önlerinde de Mertens yer aldı.
Kanatlarda da Barış ve Yunus'u tercih eden Okan Buruk, 3 maçlık men cezasının sona ermesiyle birlikte kaleyi de Muslera'ya emanet edecek.
İKİ EKSİK VAR
Sakatlığı süren Jakobs'un bu karşılaşmaya yetişmeyeceği ve ligdeki Samsunspor mücadelesine hazırlanacağı öğrenildi.
Son haftaların formda oyuncusu Sallai ise adı UEFA listesinde yer almadığı için Tottenham maçında görev yapamayacak.
SES GETİRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de büyük işlere imza atan, Galatasaray'ın başında 2 sezon üst üste şampiyon olduğu gibi, birçok tarihi rekoru kırmayı başaran Buruk, bu kez Avrupa'da da şeytanın bacağını kırmak istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'deki Manchester United zaferi gibi, Tottenham karşısında da unutulmayacak bir sonuç almayı hedefleyen Buruk, tüm planlarını galibiyet üstüne yapıyor.
EN İYİ 5'İN İÇİNDE
Galatasaray, ilk 3 haftadaki performansıyla Avrupa Ligi'nde ilk 5 takım arasında bulunuyor. PAOK ve Elfsborg'u yenen, Riga ile berabere kalan Cim Bom'un 7 puanı bulunuyor. Konuk ekip Tottenham ise turnuvanın favorilerinden; ilk 3 maçında Karabağ, Ferencvaros ve Alkmaar'ı mağlup etti, Lazio ile birlikte 9 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.