Okan Buruk: 'İlk maçı unutturmalıyız'

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, galibiyet hedefliyor.
Fenerbahçe derbisi sonrası puan farkını 6'da tutan ve yenilgisiz ilerleyen Aslan, avantajını sürdürmeyi amaçlıyor.
Ligde 24 haftada 20 galibiyet, 4 beraberlik alarak tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılılarda Okan Buruk ve futbolcular kenetlendi.
"İLK YARIDAKİ MAÇI UNUTTURMALIYIZ"
Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'ı koruyamayıp 3-3 berabere kalan Aslan bu kez hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Şampiyonluk yolumuz genelde buradan geçiyor. 90 dakika rakibimizi ciddiye almalıyız ve ilk yarıdaki maçı unutturmalıyız. Buradan namağlup gelip, namağlup dönmeliyiz" dedi.
BURUK YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Buruk, bugün kenarda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu bulunacak.
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Fenerbahçe derbisi sonrası puan farkını 6'da tutan ve yenilgisiz ilerleyen Aslan, avantajını sürdürmeyi amaçlıyor.
Ligde 24 haftada 20 galibiyet, 4 beraberlik alarak tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılılarda Okan Buruk ve futbolcular kenetlendi.
"İLK YARIDAKİ MAÇI UNUTTURMALIYIZ"
Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'ı koruyamayıp 3-3 berabere kalan Aslan bu kez hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Şampiyonluk yolumuz genelde buradan geçiyor. 90 dakika rakibimizi ciddiye almalıyız ve ilk yarıdaki maçı unutturmalıyız. Buradan namağlup gelip, namağlup dönmeliyiz" dedi.
BURUK YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maç ceza alan Buruk, bugün kenarda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu bulunacak.
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