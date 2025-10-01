Okan Buruk, ilk challenge'den geçti!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Okan Buruk'un geçen yıl söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Okan Buruk, geçen yıl, "Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim." demişti.
Başarılı teknik adam, bu sözlerinin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile de karşılaşacak.
Bu galibiyetin ardından Okan Buruk'un geçen yıl söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Okan Buruk, geçen yıl, "Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim." demişti.
Başarılı teknik adam, bu sözlerinin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile de karşılaşacak.