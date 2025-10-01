30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Okan Buruk, ilk challenge'den geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde Arne Slot ve Pep Guardiola'ya karşı challenge yapmak istediğini söyleyen Okan Buruk, Arne Slot'u mağlup etti.

calendar 01 Ekim 2025 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, ilk challenge'den geçti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Okan Buruk'un geçen yıl söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Okan Buruk, geçen yıl, "Şampiyonlar Ligi'nde Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim." demişti.

Başarılı teknik adam, bu sözlerinin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile de karşılaşacak.



SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
