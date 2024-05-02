Okan Buruk: "Hafta sonu sahada konuşacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk: 'Hafta sonu sahada konuşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 15:37
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklama yaptı.

Sunucunun "Okan Hocam sizden de bir konuşma bekliyoruz" sözlerine Okan Buruk, "Biz hafta sonu sahada konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Aslında tüm Galatasaraylı sporcular değerli. Hepsinin emekleri var. Hepsi başarı sergiliyorlar. Tüm Galatasaraylı sporculara sevgilerimizi gönderiyoruz. Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gerçekten hepimiz için çok önemli, çok değerli bir forma. Burada bazen ödül alıyoruz, layık oluyoruz ama Galatasaray'ın her ferdi ödül almalı. Galatasaray için her kim ne yapıyorsa karşılığını manevi olarak alıyor. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu stadyumda kutlarız. Bir sonraki sene yeni ödül töreninde buluşuruz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery