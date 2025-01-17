Okan Buruk: 'En iyi yanıtı vermemiz gerekiyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi oyuncularını uyardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacakları kritik maçı öncesinde, ligde oynayacaklarını ve mutlaka kazanmaları gerektiğine dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "Avrupa'da önemli bir maç oynayacağız ama önce ligde kazanmalıyız. Hatayspor'un bulunduğu durum sizi yanıltmasın. Puan farkı yokmuş gibi davranıp, her rakibi ciddiye almalıyız." dediği öğrenildi.
Okan Buruk'un öğrencilerine ligin ikinci yarısında ağırlıklı olarak deplasmanda maça çıkacaklarını da hatırlattı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun bu konu için de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Fikstür açısından da işimiz kolay olmayacak. İşi baştan sıkı tutmamız ve rakibimizin bize yaklaşmasına izin vermemiz gerekiyor. Takılmamızı bekliyorlar ve böylece üst üste kayıplar yaşayacağımızı düşünüyorlar. Buna en iyi yanıtı Hatayspor'u mağlup ederek vermemiz gerekiyor."
4 İSİM SINIRDA
Süper Lig'de Hatay ile deplasmanda bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan ve Mersin'e giden Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı, Hatayspor açında forma giyip kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Konyaspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacakları kritik maçı öncesinde, ligde oynayacaklarını ve mutlaka kazanmaları gerektiğine dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "Avrupa'da önemli bir maç oynayacağız ama önce ligde kazanmalıyız. Hatayspor'un bulunduğu durum sizi yanıltmasın. Puan farkı yokmuş gibi davranıp, her rakibi ciddiye almalıyız." dediği öğrenildi.
Okan Buruk'un öğrencilerine ligin ikinci yarısında ağırlıklı olarak deplasmanda maça çıkacaklarını da hatırlattı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun bu konu için de şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Fikstür açısından da işimiz kolay olmayacak. İşi baştan sıkı tutmamız ve rakibimizin bize yaklaşmasına izin vermemiz gerekiyor. Takılmamızı bekliyorlar ve böylece üst üste kayıplar yaşayacağımızı düşünüyorlar. Buna en iyi yanıtı Hatayspor'u mağlup ederek vermemiz gerekiyor."
4 İSİM SINIRDA
Süper Lig'de Hatay ile deplasmanda bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan ve Mersin'e giden Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakcı, Hatayspor açında forma giyip kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Konyaspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.