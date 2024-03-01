Okan Buruk, Beşiktaş'tan rövanş peşinde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları derbide rövanş için sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği günden bu yana derbilerdeki başarılı istatistiği ile dikkat çeken Okan Buruk, sadece Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta kaybetti.
50 yaşındaki teknik adam, pazar günkü derbiden galibiyetle ayrılarak hem rövanşı almak hem de Süper Lig'de liderliğini sürdürmek istiyor.
DERBİ İÇİN NE DEDİ?
Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın ardından Beşiktaş derbisi için şu sözleri kullandı;
"Bugün özelinde kendi açımızdan neleri yapamadığımızı görmemiz, düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra bir maç daha var. Hiçbir maça hazırlanma süremiz yok. Maçtan 1 gün önce çok kısa taktik antrenmanla maçlara hazırlanıyoruz.
Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz. Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak."
OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ
Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki derbi karnesi şu şekilde;
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Trabzonspor 1-5 Galatasaray
Sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği günden bu yana derbilerdeki başarılı istatistiği ile dikkat çeken Okan Buruk, sadece Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta kaybetti.
50 yaşındaki teknik adam, pazar günkü derbiden galibiyetle ayrılarak hem rövanşı almak hem de Süper Lig'de liderliğini sürdürmek istiyor.
DERBİ İÇİN NE DEDİ?
Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın ardından Beşiktaş derbisi için şu sözleri kullandı;
"Bugün özelinde kendi açımızdan neleri yapamadığımızı görmemiz, düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra bir maç daha var. Hiçbir maça hazırlanma süremiz yok. Maçtan 1 gün önce çok kısa taktik antrenmanla maçlara hazırlanıyoruz.
Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz. Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak."
OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ
Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki derbi karnesi şu şekilde;
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Galatasaray
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Trabzonspor 1-5 Galatasaray