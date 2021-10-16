Okaka için Beşiktaş gerçeği; veto edilmişti

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda transfer gündeminde olan Stefano Okaka, Kartal'a karşı ilk kez oynadığı maçta 2 gol birden attı.



3 sezon önce transferin son gününde fazla kiloları ve hazır olmaması nedeniyle dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından veto edilen Okaka alınmamıştı.



Adana Demirspor maçında ise Sergen Yalçın tarafından transferi istenmeyen Balotelli, siyah beyazlılara gol atmıştı



LOCADA YERİNDE DURAMADI



Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın, ofsayt itirazında bulundukları ilk golü tekrar tekrar izledi. Deneyimli hoca golün ardından da telefonla saha kenarındaki yardımcılarını arayarak taktik verdi. Maçın ikinci yarısında tempo artarken Sergen Yalçın da bir an olsun yerinde durmadı. Büyük bir heyecanla karşılaşmayı izledi.





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