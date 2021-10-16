Okaka için Beşiktaş gerçeği; veto edilmişti

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda transfer gündeminde olan Stefano Okaka siyah beyazlılara iki gol birden attı

Haber; Sabah
Abone Ol
Okaka için Beşiktaş gerçeği; veto edilmişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2021 12:16
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda transfer gündeminde olan Stefano Okaka, Kartal'a karşı ilk kez oynadığı maçta 2 gol birden attı.

3 sezon önce transferin son gününde fazla kiloları ve hazır olmaması nedeniyle dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından veto edilen Okaka alınmamıştı.

Adana Demirspor maçında ise Sergen Yalçın tarafından transferi istenmeyen Balotelli, siyah beyazlılara gol atmıştı

LOCADA YERİNDE DURAMADI

Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın, ofsayt itirazında bulundukları ilk golü tekrar tekrar izledi. Deneyimli hoca golün ardından da telefonla saha kenarındaki yardımcılarını arayarak taktik verdi. Maçın ikinci yarısında tempo artarken Sergen Yalçın da bir an olsun yerinde durmadı. Büyük bir heyecanla karşılaşmayı izledi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.