Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolunda

Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.

Haber; Sabah
Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolunda
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20 Ekim 2020 08:58
Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı.

Feyenoord'dan cevap bekleniyor

Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu. Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar da bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.



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