Oğuzhan Özyakup bedavaya Trabzonspor'a

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor.



Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi.



Bu transferin perde arkasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.



OĞUZHAN HAYLİ HEYECANLI



Avcı'nın, Oğuzhan'ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği öğrenildi.



10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Ozzie'yi de Trabzonspor heyecanı sardı. Oğuzhan, Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.



10 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.



