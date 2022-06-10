OGM Ormanspor, yeni başantrenörünü açıkladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Mert Oktay'ın takımın yeni başantrenörü olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, yeni başantrenörünü açıkladı
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10 Haziran 2022 16:44
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibinde yardımcı antrenörlük de yapan Oktay'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ligde normal sezonu 3. sırada bitiren OGM Ormanspor, play-off yarı finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne elenmişti. Ligin sona ermesiyle başantrenör Alper Durur'la yollar ayrılmıştı.

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