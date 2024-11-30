OGM Ormanspor evinde Nesibe Aydın'a mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda OGM Ormanspor'u 91-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor evinde Nesibe Aydın'a mağlup
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30 Kasım 2024 16:44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda OGM Ormanspor'u 91-81 mağlup etti.
 Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Seda Esen, Buğra Çağatay Savaş

OGM Ormanspor: Sutton 22, Manolya Kurtulmuş 14, Aokuso 16, Sissoko 2, Berger 19, Duygu Özen, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 6, Esra Ural Topuz 2

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 16, Wallace 23, Nared 21, Serfa 13, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç, İlayda Güner 10

1. Periyot: 23-15

Devre: 45-43

3. Periyot: 64-72

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