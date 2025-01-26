ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk oldu.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 81-76 kazandı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfeld 19, Kübra Erat 6, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Powers 25, Diallo 12, Fall 12
OGM Ormanspor: Epoupa 11, Manolya Kurtulmuş 16, Duygu Özen 2, Zeynep Şevval Gül 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra Ural Topuz 10, Berger 14
1. Periyot: 21-20
Devre: 30-37
3. Periyot: 57-57
OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-76 yendi.
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26 Ocak 2025 17:38
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk oldu.
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