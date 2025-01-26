OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-76 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 17:38

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk oldu. 

Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 81-76 kazandı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfeld 19, Kübra Erat 6, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Powers 25, Diallo 12, Fall 12 

OGM Ormanspor: Epoupa 11, Manolya Kurtulmuş 16, Duygu Özen 2, Zeynep Şevval Gül 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra Ural Topuz 10, Berger 14 

1. Periyot: 21-20

Devre: 30-37

3. Periyot: 57-57

 



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery