Eski NBA oyuncusu Greg Oden, yıldız oyuncusu LeBron James'in Miami Heat'te oynadığı dönemde "NBA tarihinin en iyi oyuncusu" olduğunu iddia etti.



2013-14 sezonunu Heat'te geçiren Oden, James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'tan oluşan süperstar üçlüyle birlikte oynama şansı yakalamıştı.



Oden, eski NFL oyuncusu Johnny Manziel'ın 'Glory Daze' podcastinde, eski takım arkadaşı LeBron hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Bu anıyı hep anlatırım. LeBron James bir keresinde sol köşede birini savunuyordu. Sahanın tam orta yerinden sağ köşeye çok hızlı bir pas atmışlardı. LeBron ise topu yerine ulaşmadan kapmıştı ve kendi kendime 'Bu adam şu anda gezegendeki en iyi oyuncu' demiştim. O seviyede savunma da yapıyordu.



63 sayı attığı maçta ben de oynamıştım. Çok yaratıcı bir oyuncuydu. Yemin ederim ben Michael Jordan'cıyımdır, fakat Miami Heat'teki LeBron James, basketbol oyununu oynamış en iyi oyuncudur."



36 yaşındaki Oden, 2007 NBA Draftı'nda Portland Trail Blazers tarafından, Kevin Durant'in önünde birinci sıradan seçilmişti. Ancak kariyeri sakatlıklarla gölgelenmiş olan Oden, 23'ü Miami'de olmak üzere NBA'de yalnızca 105 maça çıkabilmişti.



Oden'ın Heat'te yer aldığı sezonda Miami ekibi NBA Finallerine yükselmiş, fakat San Antonio Spurs tarafından beş maçta elenmişti.



