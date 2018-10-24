Nuri Şahin: 'Werder benim için Loto'da 6 bulmak gibi'

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'in,dediği belirtildi.Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasında yer verdiği bir haberinde, Nuri Şahin'in Sport Bild'e verdiği röportajı okurlarına aktardı.Bild, Nuri Şahin'in Bundesliga'da üçüncü sırada olan ve Avrupa liglerini hedefleyen Werder Bremen'de mutlu olduğunu vedediğini aktardı.Tecrübeli oyuncu Nuri Şahin'in Bundesliga'da en genç profesyonel olan futbolcular arasında yer alması da haberde hatırlatılırken başarılı oyuncunun şu sözlerine yer verildi: