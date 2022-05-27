Nuri Şahin, transfer raporunu yönetime sundu!

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından birisi olan Antalyaspor'da ortaya koyulan çıkış ile birlikte pek çok futbolcunun talibi ortaya çıktı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in raporuyla kadroda fire vermek istemeyen Kırmızı-Beyazlılar, iç transferde istediği adımları henüz atamazken, dış transferde ise iki isimle söz kesti.



FERNANDO BEKLEMEDE



Antalyaspor'da gündemin ana maddesi Fernando Lucas Martins… Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesi, yönetimi zora sokarken Suudi Arabistan'dan gelen 3 milyon euro değerindeki teklif işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Başarılı futbolcuya son teklifini sunan Antalyaspor, son kararın verilmesi için beklemeye çekildi. Yıldız isim için Süper Lig'den Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de devreye girdi.



TRABZONSPOR HAJI'DE ISRARCI



Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre, Fernando ile birlikte taraftarın en çok merak ettiği isim ise Haji Wright… ABD'li futbolcunun 1.5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayan Akdeniz ekibi, kulübü Sonderjyske ile pazarlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den Trabzonspor'un da ısrarla istediği golcü futbolcu, Antalyaspor'da kalmak isterken, kulübü ise Bordo-Mavililere daha yakın bir görüntü çiziyor.



NDAO KİRALIK İSTENİYOR



Antalyaspor'un satın alma opsiyonuyla Al-Ahli Cidde'den transfer ettiği Alassane Ndao da Nuri Şahin tarafından kadroda tutulması isteniyor. Senegalli futbolcunun da Antalyaspor'da kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, aradaki en büyük sorun bonservisi ve maaşı oldu. Kırmızı-Beyazlılar, satın alma opsiyonunu kullanmadığı 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı futbolcu, kulübüyle olan sorunları çözmesi halinde 1 yıl daha kiralık olarak Antalyaspor formasını giyecek.



HAKAN ÖZMERT DEVAM EDECEK



Sezon başında uzattığı 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen kaptan Hakan Özmert, gelecek sezon Antalyaspor'da olacak. Nuri Şahin'in isteğiyle 1 yıllık daha anlaşma sağlanan 36 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderek takımda kalacak.



BOFFIN'DEN İNDİRİM BEKLENİYOR



Kırmızı-Beyazlılarda 5'inci yılını geride bırakan Ruud Boffin'in durumu henüz netlik kazanmadı. Yıllık 900 bin euro kazanan ve yarı yarıya indirim istenen Belçikalı eldiven, düşünmek için süre istedi. 35 yaşındaki file bekçisi, indirimi kabul etmesi halinde takımda kalacak.



NALDO İMZA AŞAMASINDA



Transfer olduğu günden bu yana hem defansif hem de ofansif anlamda koyduğu katkıyla taraftarın gönlünde taht kuran Naldo da Antalyaspor'da kalmaya sıcak bakan futbolcular arasında yer alıyor. İlk etapta maaş konusunda anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında küçük pürüzler kaldığı ve imzaların atılması için büyük sorunların olmadığı öğrenildi.



KUDRIASHOV'UN OPSİYONU DEVREYE GİRDİ



Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Fedor Kudriashov, 1 sene daha Antalyaspor'un başarısı için ter dökecek. 20 maç oynadığı için opsiyonu otomatik olarak devreye giren Rus futbolcu, gelecek sezon da Nuri Şahin'in savunmadaki tercihlerinden olacak.



BAHADIR ÖZTÜRK AYRILIYOR



Antalyaspor'un altyapısından yetişen Bahadır Öztürk, Kırmızı-Beyazlılarla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Geçirdiği sakatlığın ardından bir türlü istenen seviyeye gelemeyen 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.



POLI'DEN VEDA HAZIRLIĞI



İtalya'nın Serie A takımlarından Bologna'dan transfer edilen ve ilk yarıda takımın en iyileri arasında yer alan Andrea Poli de ayrılık beklenen futbolcular arasında yer alıyor. 34'üncü haftada oynanan Kayserispor maçında taraftarın ıslıkla protesto ettiği İtalyan futbolcu, sonrasındaki 4 maçta süre alamadı. Antalya'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcunun, İtalya'dan kulüp aradığı ifade edildi.



DOĞUKAN AVRUPA YOLCUSU



Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik de ayrılığı beklenen futbolculardan bir tanesi oldu. Avrupa'ya gitmesi beklenen başarılı futbolcuya Almanya'dan ve Fransa'dan takımların ilgisi bulunuyor.



MILOSEVIC TAKIM ARIYOR



Konyaspor'dan transfer edilen ve bu sezonun büyük hayal kırıklığı olarak gösterilen Deni Milosevic için olumsuz rapor hazırlanırken, deneyimli futbolcu kendisine kulüp arıyor. Takımın en yüksek maaş alan futbolcularından olan Milosevic ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor ilgileniyor.



SONER VE ALPEREN TAMAM



Dış transferde de yoğun bir çalışmaya yapan Akrep, Göztepe'den ayrılan Soner Aydoğdu ve İstanbulspor'un file bekçisi Alperen Uysal ile söz kesti. Her iki futbolcu da gelecek sezon Antalyaspor forması giymeye hazırlanırken, Akdeniz ekibi özellikle kanat bölgesine takviye için de yoğun mesai harcıyor.





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