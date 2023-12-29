Nuri Şahin görevinden ayrıldı! Dortmund açıkladı!

Antalyaspor'un genç çalıştırıcısı Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu.



Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Sven Bender'in teknik ekibe dahil edildiğini açıkladı.



ANTALYA CEPHESİ DE AÇIKLADI!



Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.



Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borussia Dortmund'ta bu sezon yardımcı antrenörlük, gelecek sezon teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Nuri Şahin'e yapılan teklifin kendilerini gururlandırdığını belirtti.



"YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN"



Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.



Borussia Dortmund altyapısından yetişip, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirildi.



Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.



DORTMUND'UN BAŞINA GEÇİYOR



Altyapısından yetiştiği ve 274 maç formasını giydiği Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, önce teknik direktör Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacak ve pro lisans eğitimini tamamladıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu devralacak.



4 YILLIK SÖZLEŞME



Dortmund'da koltuğu sallanan Edin Terzic de bir önceki teknik direktör Favre'nin yanında yardımcı antrenörlük yapmıştı. Bu sezon 25 maçın 12'sini kazanabilen Terzic ile şimdilik yola devam etme kararı alan yönetim, Nuri Şahin ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Antalyaspor'dan alacağı olan parayı bırakan Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.





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