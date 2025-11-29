Nuri Şahin'den Fenerbahçe açıklaması

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-2
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
0-072'
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-051'
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
1-371'
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
0-027'
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
2-0DA
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-2
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-4
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-1
29 Kasım
Tottenham-Fulham
0-2DA
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0DA
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-053'
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-1
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
0-1DA
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Nuri Şahin'den Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

calendar 29 Kasım 2025 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin'den Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasında aldıkları 3 puanın kendilerine "ilaç" gibi geldiğini söyledi.
 
Nuri Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "İlk yarı oyun tamamen istediğimiz gibi gelişti. Rakibin iki formasyonuna göre de hazırlanmıştık. Oyuncuları dörtlü savunmaya hazırladık ama beşli oynayabileceklerini görünce verdiğimiz taktiksel değişikliği çok iyi uyguladık. İlk yarıyı gayet iyi oynadık ve istediğimiz skoru aldık. İkinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu birkaç kez oldu. Bu konuda gelişmemiz lazım. Oyunumuzu 90 dakikaya yaydığımız zaman çok iyi bir takım olacağız. Bugün Kasımpaşa'yı gereksiz bir şekilde oyuna ortak ettik. Kırmızı karttan sonra ekstra efor sarf ettik. Neticesinde 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Bizim için çok önemliydi. Özellikle Trabzonspor maçındaki hayal kırıklığından sonra bu galibiyet bize ilaç oldu. Ancak gidecek çok uzun yolumuz, geliştirmemiz gereken çok şey var. İyi yoldayız. Biraz acı çekerek oluyor ama sonunda başaracağız." diye konuştu.
 
Galibiyeti getiren golleri atan Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Amine Harit'in performansını değerlendiren genç teknik adam, "(Shomurodov) Bir futbolcu bu kadar iyi olmasının yanında mütevazı olması çok iyi. Hiçbir yıldız havası yok. Ne dersek yapmaya çalışıyor ve inanılmaz bir profesyonel. Aynı zamanda da çok mütevazı. Allah da gönlüne göre veriyor. Amine Harit'i son gün getirdik. Onun için yeni bir ülke. Zor bir geçiş süreci oldu. Fayzullayev ve Harit'in kalitesini biliyoruz. O yüzden Başakşehir'de oynuyorlar. İkisi de bizim için çok değerli. Maçın kaderini her an değiştirebilecek yetenekte oyuncular. Bugün maçı kazanmamızda bize katkı verdi. Fayzullayev biraz sakatlık yaşadı. En geç devre arasından sonra istediğimiz seviyeye tam olarak ulaşacaklar." ifadelerini kullandı.
 
Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ilk yarısında görülen kırmızı kartın ardından oyundan aldığı sırada kendisine tepki gösteren Deniz Türüç'ün kadroya alınmamasıyla ilgili, "Deniz'in kadroda olmaması teknik karar. Bugün Deniz'in aramızda olmaması benim kararımdı." dedi.
 
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 15. haftasında sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçı ve Davie Selke ile Jerome Opoku'nun cezalı duruma düşmesiyle ilgili şunları kaydetti:
 
"Fenerbahçe maçını henüz düşünmedim. Yarından sonra Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Böyle maçları takımım seviyor. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Bu durumlar için geniş bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Stoperde Hamza, Ba ya da Onur oynayacak. Opoku geçen hafta da yoktu. Sıkıntı yaşamadık. Selke yerine de Da Costa, Bertuğ ve Shomurodov var. Santrforda da elimiz sağlam. Hepsi yanımda olsa daha mutlu olurum ama elimizden bir şey gelmiyor."
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.