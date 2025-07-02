Denver Nuggets, ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre 12 yıllık NBA tecrübesine sahip şutör Tim Hardaway Jr. ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.Bu hamle, Denver'ın yaz döneminde kadrosuna dış şut tehdidi ekleme hedefi doğrultusunda atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Cam Johnson, Bruce Brown Jr. ve Jonas Valanciunas'ı da kadrosuna katan Nuggets, hücum hattını güçlendirmeye devam ediyor.33 yaşındaki Hardaway Jr., geçtiğimiz sezon Detroit Pistons formasıyla 2024-25 sezonunda önemli bir rol üstlendi. Sezon boyunca çıktığı 77 maçın tamamında ilk beş başlayan tecrübeli şutör, 28 dakika ortalama süre alarak 11.0 sayı üretti ve üç sayı çizgisinin gerisinden %36.8 isabet oranı yakaladı.Kariyerinde maç başına 13.7 sayı ve %36.1 üçlük isabeti ortalamasına sahip olan Hardaway Jr., dış şut tehdidiyle Nuggets'ın Nikola Jokić ve Jamal Murray liderliğindeki çekirdek kadrosunu tamamlayıcı bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Özellikle kritik anlarda attığı isabetli şutlarla tanınan Hardaway Jr., Denver'ın hücum sistemine önemli katkılar sunabilir.Bu anlaşma ile birlikte Nuggets, rotasyon derinliğini artırırken tecrübe ve güvenilirlik açısından da kadrosunu sağlamlaştırmış oldu.