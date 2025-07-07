Denver Nuggets, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Yunan temsilcisi Panathinaikos'un ilgisine rağmen yeni transferleri Jonas Valanciunas'tan mevcut sözleşmesine sadık kalmasını beklediklerini oyuncunun temsilcilerine bildirdi.Valanciunas, sezon dışı dönemde Sacramento Kings ile yapılan ve karşılığında Dario Saric'in gönderildiği takasla Nuggets'a katılmıştı. Ancak bu takas henüz resmiyet kazanmış değil.13 yıllık NBA kariyerine sahip olan Valanciunas, takasın ardından Atina'ya seyahat ederek EuroLeague ekibi Panathinaikos'a katılma olasılığını değerlendirdi. Ancak Valanciunas'ın mevcut sözleşmesi bağlayıcı niteliğe sahip ve oyuncunun ayrılabilmesi için Nuggets'ın onu serbest bırakması gerekiyor.33 yaşındaki tecrübeli pivotun mevcut sözleşmesinde iki yıl daha bulunuyor ve Nuggets, üç kez MVP seçilen Nikola Jokic'in yedeği olarak onu rotasyona dahil etmeyi planlıyor.Geçtiğimiz sezon Kings ve Washington Wizards formasıyla toplam 81 maça çıkan Valanciunas, maç başına 10.4 sayı ve 7.7 ribaunt ortalamaları yakaladı. 2025-26 sezonu için 10.3 milyon dolar, 2026-27 sezonu içinse 10 milyon dolar kazanması bekleniyor.2011 NBA Draftı'nda Toronto Raptors tarafından beşinci sıradan seçilen Litvanyalı uzun, Nuggets'ın bu yaz yaptığı birçok hamleden yalnızca biri. Denver, Michael Porter Jr. ve 2032 yılına ait korumasız bir ilk tur draft hakkını Brooklyn Nets'e göndererek Cameron Johnson'ı kadrosuna kattı. Ayrıca eski oyuncuları Bruce Brown ve Tim Hardaway Jr. ile serbest oyuncu döneminde anlaşma sağladı.