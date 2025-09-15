Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, kulübün yeni yüzü ve 2025 NBA Draftı bir numarası Cooper Flagg için övgü dolu sözler sarf etti.Nowitzki, her yıl düzenlediği geleneksel yardım amaçlı tenis etkinliğinde The Athletic'ten Christian Clark'a konuştu. Alman efsane, henüz 18 yaşındaki Flagg'in kısa sürede kendisini etkilediğini ifade ederek," dedi.Haziran ayında Duke Üniversitesi'ndeki çarpıcı bir sezonun ardından birinci sıradan draft edilen Flagg, Mavericks'in kritik bir dönemde yeniden yapılanmasına liderlik edecek. Dallas, düşük ihtimallere rağmen draft piyangosunu kazanarak bu hakkı elde etti ve yılın başlarında Luka Doncic'i Lakers'a takas etmesinin ardından hızla toparlanma şansı yakaladı.Flagg, kolej kariyerinde 19.2 sayı, 7.5 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Şut yüzdeleri ise saha içinden yüzde 48, üç sayıdan yüzde 38 olarak dikkat çekti. Skor gücü, oyun kurma yeteneği ve savunmadaki çok yönlülüğü sayesinde 2025 Draftı'nın tartışmasız bir numarası oldu.Dallas, Flagg ile 2 Temmuz'da resmi sözleşme imzaladı. Genç forvet, yaz liginde çıktığı iki maçta 20.5 sayı ve 5 ribaunt ortalamaları yakaladı ancak şut yüzdelerinde gelişime ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.Nowitzki'nin övgüsü, 2011 yılında Mavericks'i tarihindeki ilk şampiyonluğa taşıyan bir efsane olarak büyük anlam taşıyor. Bu destek, kulübün Flagg'in yeni dönemi hızlandırabilecek bir yıldız olduğuna inancını da yansıtıyor.2025-26 sezonu öncesinde Mavericks kadrosunda Anthony Davis, sakatlığı devam eden Kyrie Irving, Klay Thompson ve Flagg öne çıkıyor. Jason Kidd yönetimindeki ekip, genç yetenekler ile tecrübeli isimlerin uyumuna güvenerek Batı Konferansı'nda rekabet etmeyi hedefliyor.NBA gözlemcileri, Flagg'in yaşına göre ileri düzey savunma içgüdülerine ve liderlik özelliklerine sahip olduğunun altını çiziyor. Nowitzki de bu değerlendirmelere katılarak, genç oyuncunun olgunluğunun en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu belirtti.Dallas'ın playoff hedefi ya da uzun vadeli bir yeniden yapılanma sürecine girip girmeyeceği, büyük ölçüde Flagg'in NBA'e adaptasyonuna bağlı olacak. Nowitzki, yeni yıldız hakkındadedi.