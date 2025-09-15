15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Nowitzki, Cooper Flagg'i yine övdü!: "Gerçek bir yıldız..."

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, kulübün yeni yüzü ve 2025 NBA Draftı bir numarası Cooper Flagg için tekrardan övgü dolu sözler sarf etti.

Nowitzki, Cooper Flagg'i yine övdü!: 'Gerçek bir yıldız...'
Nowitzki, her yıl düzenlediği geleneksel yardım amaçlı tenis etkinliğinde The Athletic'ten Christian Clark'a konuştu. Alman efsane, henüz 18 yaşındaki Flagg'in kısa sürede kendisini etkilediğini ifade ederek, "Kesinlikle abartı değil, hype gerçek. Oyunu okuma becerisi, atletizmi ve hakkında duyduğum çalışma disiplini birleştiğinde, tavanı gökyüzü kadar yüksek," dedi.

Haziran ayında Duke Üniversitesi'ndeki çarpıcı bir sezonun ardından birinci sıradan draft edilen Flagg, Mavericks'in kritik bir dönemde yeniden yapılanmasına liderlik edecek. Dallas, düşük ihtimallere rağmen draft piyangosunu kazanarak bu hakkı elde etti ve yılın başlarında Luka Doncic'i Lakers'a takas etmesinin ardından hızla toparlanma şansı yakaladı.


Flagg, kolej kariyerinde 19.2 sayı, 7.5 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Şut yüzdeleri ise saha içinden yüzde 48, üç sayıdan yüzde 38 olarak dikkat çekti. Skor gücü, oyun kurma yeteneği ve savunmadaki çok yönlülüğü sayesinde 2025 Draftı'nın tartışmasız bir numarası oldu.

Dallas, Flagg ile 2 Temmuz'da resmi sözleşme imzaladı. Genç forvet, yaz liginde çıktığı iki maçta 20.5 sayı ve 5 ribaunt ortalamaları yakaladı ancak şut yüzdelerinde gelişime ihtiyaç duyduğu gözlemlendi.

Nowitzki'nin övgüsü, 2011 yılında Mavericks'i tarihindeki ilk şampiyonluğa taşıyan bir efsane olarak büyük anlam taşıyor. Bu destek, kulübün Flagg'in yeni dönemi hızlandırabilecek bir yıldız olduğuna inancını da yansıtıyor.

2025-26 sezonu öncesinde Mavericks kadrosunda Anthony Davis, sakatlığı devam eden Kyrie Irving, Klay Thompson ve Flagg öne çıkıyor. Jason Kidd yönetimindeki ekip, genç yetenekler ile tecrübeli isimlerin uyumuna güvenerek Batı Konferansı'nda rekabet etmeyi hedefliyor.

NBA gözlemcileri, Flagg'in yaşına göre ileri düzey savunma içgüdülerine ve liderlik özelliklerine sahip olduğunun altını çiziyor. Nowitzki de bu değerlendirmelere katılarak, genç oyuncunun olgunluğunun en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu belirtti.

Dallas'ın playoff hedefi ya da uzun vadeli bir yeniden yapılanma sürecine girip girmeyeceği, büyük ölçüde Flagg'in NBA'e adaptasyonuna bağlı olacak. Nowitzki, yeni yıldız hakkında "Gördüğüm ve duyduğum her şey, onun gerçek bir yıldız olduğunun kanıtı," dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
