Novak, derbide iki penaltıya sebebiyet verdi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı kazandığı iki penaltıya da Filip Novak, sebebiyet verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Novak, derbide iki penaltıya sebebiyet verdi
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08 Mayıs 2022 22:18
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına stoper pozisyonunda başlayan Filip Novak, 2 kez penaltı yaptırdı.

Mücadelesinin 7. dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Novak, 27. dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaptı.

Hakem Arda Kardeşler, 2 pozisyonda da penaltı kararı verdi.

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