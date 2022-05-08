Novak, derbide iki penaltıya sebebiyet verdi

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına stoper pozisyonunda başlayan Filip Novak, 2 kez penaltı yaptırdı.
Mücadelesinin 7. dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Novak, 27. dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaptı.
Hakem Arda Kardeşler, 2 pozisyonda da penaltı kararı verdi.
Mücadelesinin 7. dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Novak, 27. dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaptı.
Hakem Arda Kardeşler, 2 pozisyonda da penaltı kararı verdi.
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