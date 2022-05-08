Novak, derbide iki penaltıya sebebiyet verdi

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçına stoper pozisyonunda başlayan Filip Novak, 2 kez penaltı yaptırdı.



Mücadelesinin 7. dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Novak, 27. dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaptı.



Hakem Arda Kardeşler, 2 pozisyonda da penaltı kararı verdi.





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