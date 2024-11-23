Nilüfer Belediyespor, zirve yarışını sürdürdü

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 35-29 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Nilüfer Belediyespor, zirve yarışını sürdürdü
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23 Kasım 2024 21:57
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Üçevler Spor Salonu'ndaki maçı ev sahibi ekip 35-29 kazandı.
 Kendi sahalarında oynanan maçın ilk devresini ev sahibi ekip, 17-15 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 35-29 kazandı.

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