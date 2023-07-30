Nikola Mirotic, Milano'nun teklifine 'evet' dedi!

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona forması giyen Nikola Mirotic'in yeni adresi belli oluyor.



İtalyan medyasında çıkan habere göre; İspanyol forvet Nikola Mirotic, İtalyan ekip Olimpia Milano'nun kendisine sunduğu teklifi kabul etti. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun Milano ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla 35 karşılaşmada forma giyen Mirotic 15.4 sayı, 4.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



