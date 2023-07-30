Nikola Mirotic, Milano'nun teklifine 'evet' dedi!

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona forması giyen Nikola Mirotic'in yeni adresi belli oluyor.
İtalyan medyasında çıkan habere göre; İspanyol forvet Nikola Mirotic, İtalyan ekip Olimpia Milano'nun kendisine sunduğu teklifi kabul etti. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun Milano ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla 35 karşılaşmada forma giyen Mirotic 15.4 sayı, 4.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
İtalyan medyasında çıkan habere göre; İspanyol forvet Nikola Mirotic, İtalyan ekip Olimpia Milano'nun kendisine sunduğu teklifi kabul etti. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun Milano ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla 35 karşılaşmada forma giyen Mirotic 15.4 sayı, 4.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.